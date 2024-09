Landtagswahl: Dietmar Woidke - Der Mann der SPD-Aufholjagd

Seit elf Jahren ist Woidke Ministerpräsident, seit 30 Jahren im Landtag. Er zählt zu den vier dienstältesten Ministerpräsidenten in Deutschland. Der 62-Jährige ist zum dritten Mal als Spitzenkandidat der SPD zur Landtagswahl angetreten.

Der Diplomagraringenieur arbeitete nach seinem Studium als Assistent an der Humboldt-Universität in Berlin und ging von 1990 bis 1992 zu einem Unternehmen nach Bayern. Es zog den Brandenburger aber wieder in die Heimat: 1994 wurde er Landtagsabgeordneter in Brandenburg und zehn Jahre später Umwelt- und Agrarminister. Nach der Landtagswahl 2009 wurde er SPD-Fraktionschef, im Jahr darauf Innenminister. 2013 übernahm er das Ministerpräsidenten-Zepter von Matthias Platzeck.