Mit Blick auf Wagenknechts Ankündigung, dass sie im Falle von Koalitionsverhandlungen in Sachsen oder Thüringen mit am Verhandlungstisch sitzen wolle, sagte Wolf, es gehe um eine enge Abstimmung. "Und wir wären verrückt, wenn wir ihr Potenzial nicht nutzen." In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.