Regierungsbildung dürfte schwierig werden

In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. In jüngeren Umfragen lag die AfD auf Platz eins, hatte aber zuletzt an Zustimmung verloren. Die CDU kommt in den Erhebungen auf Platz zwei. Voigt sagte: "Mein Ziel ist, dass die CDU stärkste Kraft wird."