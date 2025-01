Landwirtschaft: Bauern angespannt auf dem politischen Feld

Dabei sind die Bauernproteste von Anfang 2024 noch in Erinnerung - ausgelöst durch das Ende für Steuervergünstigungen beim Agrardiesel, das die damalige Ampel-Koalition abrupt verkündete. "Wir haben die Bedeutung der heimischen Lebensmittelerzeugung gerade in politisch fragilen Zeiten im positiven Sinne an die Esstische und ins Zentrum der Diskussion bringen können", sagte Rukwied rückblickend. "Die Unterstützung spüren wir heute noch tagtäglich."

"Nicht nur auf letzten Cent schauen"

Die künftige Regierung dürfe nicht nur etwas an Stellschrauben drehen, machte der Bauernpräsident klar. "Klima- und Umweltschutz, Biodiversität und Tierwohl sind Themen, die wir natürlich weiterhin intensiv bearbeiten. Aber wir brauchen eine Veränderung in den Köpfen: Raus aus dem Krisendenken, rein in einen Lösungsansatz." Soll heißen: unternehmerische Freiheiten, Innovationen, ein Ende "bürokratischer Fesseln". Die Union will den "Kardinalfehler" beim Agrardiesel nach der Wahl korrigieren, wie Fraktionsvize Steffen Bilger betonte.

Auf die Supermarktkunden kommt es der Branche zur Messe, die eine große Probiermeile ist, ebenfalls an. "Es braucht ein noch stärkeres Engagement der Verbraucherinnen und Verbraucher beim Einkaufen", sagte Rukwied. "Auch ich erfreue mich beispielsweise am Silvesterfeuerwerk. Aber wenn Millionen Euro für Böller ausgegeben werden, sollte man bei Lebensmitteln nicht nur auf den letzten Cent schauen - sondern auch gezielt zu heimischen Produkten greifen."