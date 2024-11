Landwirtschaft: „Super Food“ auf Binzens Feldern

Gespannt gräbt Christoph Hummel die ersten Knollen der „Erdbirne“ aus dem Boden. Foto: Beatrice Ehrlich

Er sei von Anfang an begeistert gewesen vom einfachen Anbau und der kulinarischen Vielseitigkeit dieser Frucht, sagt Frick. Er ist an diesem Vormittag auch bei der Yacón-Ernte dabei und schon ganz gespannt, wie groß die Knollen geworden sind.

Da die Vegetationsperiode in diesem Jahr aufgrund des vielen Regens im Frühjahr kürzer ausgefallen ist, hat Landwirt Christoph Hummel jetzt im Herbst noch jeden Tag genutzt, um auf Empfehlung Fricks noch in das Wachstum der Pflanze zu investieren. Bei den ersten, eher kleinere Exemplaren, die Hummel aus dem Boden holt, ist Frick enttäuscht.

Über die lilafarbenen Knospen erfolgt die Vermehrung der Pflanze. Foto: Beatrice Ehrlich

Manche Yacóns sind kaum größer als ein Radieschen. Dabei könne man in guten Jahren ein Ertrag von vier bis fünf Kilo erzielen, erläutert der Hobbygärtner. Seine Miene hellt sich auf, als der Hummel dann einige Meter weiter ein armdickes Exemplar aus dem Boden zieht.

Der Binzener Landwirt in siebter Generation musste nicht lange nachdenken, als Frick ihm von seiner „Wunderknolle“ erzählte.

Die weißen Exemplare sind bei Hummel größer als bei Frick, bei den roten ist es umgekehrt. Foto: Beatrice Ehrlich

Er sei für alles zu haben, was unkompliziert sei, lacht der 38-Jährige. Mit seiner Frau und Drillingen lebt er auf einem Aussiedlerhof wenige hundert Meter vom Dorf entfernt, rund herum ein Teil der Felder, auf denen die Hummels Obst, Getreide und Gemüse anbauen, insgesamt auf rund 40 Hektar.

Landwirt und Hobbygärtner: Christoph Hummel (links) und Bernhard Frick Foto: Beatrice Ehrlich

An seinem Stand auf Märkten in Lörrach-Stetten und Maulburg und auch im Hofladen der Hummels in der Binzener Hauptstraße kann man die Yacóns nun für einen kurzen Zeitraum kaufen, von Hobbykoch Bernhard Frick gibt es Rezepte frei Haus dazu.

Hintergrund

Yacón

Die Frucht hat einen hohen Gehalt an Oligofructose (unverdaulicher Zucker) und dadurch einen hohen Ballaststoffgehalt, der der Darmgesundheit sehr zuträglich ist. Das Gemüse ist sowohl als Rohkost wie auch gekocht, gebraten eine interessante Speise für Menschen, die auf fleischlose Kost setzen. Auch in der süßen Küche wie in Obstsalaten oder in Kuchenvarianten (Rüblitorte) ist die Superknolle einsetzbar. Ein wunderbares Gericht ist zum Beispiel ein Yacón-Curry mit oder ohne Banane, serviert mit Basmati Reis ein vollwertiges Essen, das Fleisch nicht vermissen lässt, schwärmt Hobbykoch Bernhard Frick.