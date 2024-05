Schröder wurde am 22. Mai 1944 in Lörrach geboren und wuchs in Hausen auf. Er besuchte das Gymnasium in Schopfheim und studierte danach in Basel Humanmedizin. Er erwarb die Habilitation in Medizin.

Hausarzt in Maulburg

Nach seiner Tätigkeit als Arzt in verschiedenen Praxen übernahm Schröder 1982 eine Praxis für Allgemeinmedizin in Maulburg. Dort praktizierte er als Hausarzt bis er die Praxis mit 59 Jahren im Oktober 2003 übergab. An den Ruhestand dachte Schröder damals aber noch nicht und reiste nach Guatemala sowie nach Honduras, wo er für verschiedene Projekte als Arzt tätig war.