Weniger Tempo

Bollinger wies zudem darauf hin, dass die Geschwindigkeit auf der L 139 auf 30 Kilometer pro Stunde zu reduzieren sei; in Bereichen, wo Arbeiten stattfinden sogar auf zehn Kilometer pro Stunde. „Haftkleber sollte auf keinen Fall befahren werden“, warnt der Bauexperte. Denn eingebauter Asphalt erreiche Temperaturen von bis zu 150 Grad Celsius.

Weiteres Thema war eine neue Gasleitung, die in der Landstraße verlegt werden soll. Bei der Einrichtung eines neuen Gasanschlusses in diesem Frühjahr hatte „Badenova Netze“ festgestellt, dass die derzeitige Leitung marode ist. Im Zuge der Fahrbahnerneuerung wird das Unternehmen daher eine neue Gasleitung auf einer Länge von 250 Meter zwischen den Hausnummern 31 bis zur Inselstraße legen. Auch diese Maßnahme erfolgt in zwei Abschnitten, jeweils in einem Umfang von 120 bis 130 Meter. Die Straße wird während der Baumaßnahme, die etwa von Dienstag, 21. Mai, bis Samstag, 22. Juni, dauern soll, halbseitig gesperrt. Zudem wird die Ortsdurchfahrt für den überörtlichen Verkehr gesperrt. Die Gasleitungen werden in einer Tiefe von 90 bis 110 Zentimeter verlegt. Die Hausanschlüsse sollen indes „nicht erneuert, sondern nur umgeklemmt“ werden, betonte Bollinger.