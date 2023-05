Langenau Hochwasserschutz noch großes Thema

L 139 wird saniert

Die bestehende Bushaltestelle am Friedhof ist bislang noch nicht barrierefrei gestaltet, was demnächst im Zuge der Sanierung der L 139 durch Langenau geändert wird. Dazu sollen die Übergangsbereiche vom Fahrrad- / Fußweg entlang der L 139 zu den Kreuzungsbereichen Vogelsang, Neubaugebiet sowie ganz besonders der Bereich zur Kreuzung Talstraße erweitert beziehungsweise neu angelegt werden. Bislang erfolgt die Querung teilweise über den Grünstreifen, die Querung für Fahrradfahrer vom Radweg zur Talstraße führt bislang in den Gegenverkehr der Talstraße und soll nun so angelegt werden, dass eine direkte Querung in korrekter Fahrbahnrichtung beidseits ermöglicht wird. Diese Maßnahmen reduzieren Unfallschwerpunkte, was bei allen CDU-Teilnehmern sehr gut ankam.

Sehr erfreut zeigten sich alle Teilnehmer über das Neubaugebiet. Ein Wermutstropfen war allerdings, dass das geplante Mehr-Generationenhaus nicht zustande kommt.