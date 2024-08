Die DSV-Sommer-Ski-Olympiade ist laut Ski-Club ein deutschlandweiter Wettbewerb, bei dem fünf verschiedene Stationen in den Bereichen Koordination, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Geschicklichkeit in Teams zu bewältigen sind. In Langenau hüpften nach einem gemeinsamen Aufwärmen 19 Kinder durch Koordinationsleitern und Reifen, machten Sit-ups und liefen um die Wette. Rund zwei Stunden gaben vier Teams ihr Bestes, um an den fünf Stationen so viele Punkte wie möglich zu sammeln.