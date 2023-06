Langstreckenschwimmer Vom Rhein an die See: Marathonschwimmer Heß hat neues Ziel

Geschichte Festnahmen in Hongkong wegen Gedenkens an Massaker von 1989

Zum Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung in China heute hat die Polizei in Hongkong mehrere Aktivisten festgenommen, die an das dunkle Kapitel der chinesischen Geschichte erinnern wollten. Nach Angaben der Polizei wurden allein am Samstag acht Personen wegen "aufrührerischer Aktionen" oder Störung der öffentlichen Ordnung festgenommen.