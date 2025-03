Lasser-Gugge-Explosion: Innenstadt wird zum Guggemusik-Dschungel

Vier Bühnen sind an diesem Samstag in der Innenstadt aufgebaut. Sie lassen sich auch wunderbar nacheinander ablaufen: Auf der größten Bühne auf dem Alten Markt, der Lasser-Bühne, spielen gerade die Oschtalb Ruassgugga Aalen, die mit den weitesten Anfahrtsweg in Kauf nehmen. Es lohnt sich für die Musiker wie für das Publikum, wird ihr Auftritt doch frenetisch gefeiert.

Ein Lokalmatador war Geifersepp. Foto: Adrian Steineck

Etwas kleiner sind die Bühnen am Chesterplatz (Rütten-Bühne), am Senser Platz (GlattArena) und am Hebelpark (Arber-Bühne). Aber auch dort genießen die Musiker auf der Bühne sichtlich die Interaktion mit ihren Zuhörern.

Breites Repertoire

Was aber wird überhaupt gespielt? Nun, das Spektrum reicht buchstäblich von Abba bis Zappa, wie man so sagt. Wenn auch Letzterer zumindest vom Autor dieser Zeilen nicht vernommen wurde, so lässt die Bandbreite doch nichts zu wünschen übrig. Da erklingt ein Stück von Louis Armstrong, dort wird gerade Queen ordentlich geschränzt; wieder an einer anderen Stelle erklingt gerade ein Stück von Adele. Auch Lieder der Neuen Deutschen Welle der 1980erJahre wie etwa „Sternenhimmel“ von Hubert Kah erklingen.