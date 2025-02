Laster in Märkt: Durchfahrtsverbot wirft Fragen auf

Bürger ärgern sich

Zudem interessierte den Bürger, wie es mit dem Durchfahrtsverbot in die Gegenrichtung, also von Eimeldingen kommend, weitergehe. Der dortige Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 8. August ein geplantes Lkw-Verbot ab 7,5 Tonnen mit dem Zusatz Lieferverkehr frei auf der Kreisstraße 6326 in Richtung Märkt mehrheitlich abgelehnt – mit vier zu drei Stimmen bei zwei Enthaltungen. Dass sich Weil am Rhein dem beugen müsse, stieß dem Märkter sauer auf. Auch seine Frau ärgerte sich: „Man kann machen, was man will. Es muss von beiden Seiten sein, das wurde 2023 beschlossen.“