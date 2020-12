Laudatio Scholz dankt Wirecard-Enthüllungsjournalist McCrum

Mit seiner Berichterstattung habe sich McCrum "große Verdienste um den Rechtsstaat, unser Gemeinwesen und - und das will ich hier sehr deutlich sagen - auch um den Finanzstandort Deutschland" erworben, so Scholz. "Denn er hat in detektivischer Kleinstarbeit mehr als sechs Jahre lang komplexe Verhältnisse durchdrungen, in denen nichts so war wie es schien." Unzählige Analysten hätten hingegen an Wirecard geglaubt und eine Erfolgsgeschichte erzählt, während Wirtschaftsprüfer über Jahre nichts beanstandeten. "Es ist gut, dass dies nun in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss untersucht und aufgeklärt wird."

Der Deutsche Reporterpreis wird seit zwölf Jahren vom Journalisten-Netzwerk Reporter-Forum verliehen. Er ist nicht dotiert und soll Debatten über Qualität im Journalismus befeuern.

