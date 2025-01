Lauf-Ass Omar Tareq hat sich bei der 40. Ausgabe des Britzinger Silvesterlaufs die Krone aufgesetzt. Bei strahlendem Sonnenschein gingen mehr als 1000 Läuferinnen und Läufer im Weinort Britzingen an den Start. In Abwesenheit des Vorjahressiegers Filimon Teklebrhan-Berhe ging Tareq als Favorit auf den Sieg ins Rennen und bestätigte dies auf ganzer Strecke. Nach etwas weniger als 32 Minuten durchquerte der Laufenburger als Erster die Ziellinie und sicherte sich seinen vierten Erfolg in Britzingen. Bereits 2016, 2017 und 2019 schnappte er sich den ersten Platz beim Silvesterlauf. Bei den Frauen siegte die Schweizerin Livia Wespe . Sie hatte bereits im Vorjahr in Britzingen triumphiert und überzeugte auch in diesem Jahr. Ein ungefährdeter Start-Ziel-Sieg endete mit dem Überqueren der Ziellinie nach 36:30 Minuten. bre