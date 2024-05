Auftakt am Freitag

In der ersten dieser Sommer-Führungen am kommenden Freitag, 17. Mai, 16 Uhr, erläutert Fachbereichsleiter Alexander Nöltner bei der Arealbegehung die unterschiedlichen planerischen Projektetappen und Prozesse, derer es bedarf, damit in naher Zukunft auf dem Areal das deutschlandweit erste klimaneutrale Gewerbegebiet in Holzbauweise entsteht, heißt es in der Ankündigung. Themenschwerpunkte sind unter anderem die Sanierung und der Rückbau auf dem Areal sowie der Entwurf des Zukunftsbilds des Areals auf Basis des städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerbs. Eine Anmeldung ist online unter www.eveeno.com/WettbewerbundZukunftsbild erforderlich.

Weitere Führungen

Treffpunkt für die Führung ist am Werkstor des Areals, Beim Haagensteg 4. Die Teilnehmer werden gebeten, aus Sicherheitsgründen festes Schuhwerk zu tragen. Die Teilnehmerzahl ist pro Führung auf 20 Personen begrenzt, heißt es in der Ankündigung.