Laufsteg-Show "Jetzt sind wir Profis" - Das 17. Topmodel-Finale

Zickenkrieg ist out

"Ich glaube, das Besondere an dieser Staffel war wirklich, dass wir alle so unterschiedlich sind", sagt die 21 Jahre alte Anita aus Neuburg an der Donau kurz vor dem Finale im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Und dass es um unsere Persönlichkeiten ging und nicht um Zickenkrieg – den hat man ja auch wirklich schon oft genug gesehen", ergänzt Martina, die sich vor allem als Finalistin sieht - und nicht als Mutter einer Finalistin. "Ich habe dieses Muttergefühl im Moment gar nicht", sagt sie - und lachend an ihre Tochter gerichtet: "Sorry, Schatz."

Lou-Anne scheint das Ganze aber ähnlich zu sehen: "Diese Mutter-Tochter-Sache ist etwas, das ist für uns nur Thema, weil es immer wieder jeder erwähnt, aber wir hängen ja auch sonst nicht immer zusammen rum, und ich bin eine erwachsene Frau."

Neben Lou-Anne, Martina und Anita kämpfen am Donnerstag noch die 20-jährige Luca aus München und die Berlinerin Noëlla (25) um den Titel "Germany's Next Topmodel". "Ich habe keinen Plan B und möchte auf jeden Fall im Modelbusiness bleiben. Über andere Optionen möchte ich da gar nicht nachdenken", sagt Luca. "Jetzt sind wir Profis. Darauf bin ich schon stolz", sagt Noëlla.

Fehlen wird dagegen Kandidatin Jasmin, die Klum schon vor einigen Folgen rausgeworfen hatte, nachdem diese ihre teure Echthaar-Perücke nach dem berühmten Umstyling hatte eigenmächtig kürzen lassen.

Sie hatte angekündigt, dem traditionellen Top-20-Walk fernbleiben zu wollen, nachdem die frühere Topmodel-Kandidatin Lijana Kaggwa in einem Youtube-Video Manipulationsvorwürfe gegen die Produzenten der Show erhoben hatte. ProSieben prüft nach Angaben einer Sprecherin inzwischen juristische Schritte gegen Kaggwa.

"Natürlich haben wir das mitbekommen, und wir können ihre Erfahrungen auch nicht beurteilen, aber wir haben das anders wahrgenommen und fühlen uns auch in dem, was ausgestrahlt wurde, auch nicht falsch dargestellt", sagt Anita. "Klar fehlt hier oder da mal der Zusammenhang oder die lange Vorgeschichte, aber das geht ja auch gar nicht anders, wenn man nicht 24 Stunden zeigen will."