Le cochonnet Zwei junge Landesmeister

Plätze eins und drei

Es kamen knapp 20 Teams. Unter den Teilnehmern waren auch Jan Laukart (neun Jahre) und Hanna Laukart (sechs Jahre) von der Boulespielgemeinschaft „Le cochonnet“. Hanna Laukart erreichte im Team von Rastatt den dritten Platz. Jan Laukart trat mit Achern an und kam auf Platz eins. Bei der Landesmeisterschaft der Erwachsenen in Achern siegten Matthias Laukart aus Schopfheim mit Sönke Backens aus Freiburg in einem Teilnehmerfeld von etwa 150 Teams.

Zwei Landesmeister

Somit hat „Le cochonnet“ dieses Jahr gleich zwei Landesmeister in den Reihen.