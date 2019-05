Leben in der Blase Milow hat Probleme, Freundschaften zu pflegen

"Das ist eine der größten Herausforderungen in meinem Job", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Als Musiker bist du ständig unterwegs und lebst in einer Blase. Das nimmt mich meist so mit, dass ich vergesse, mit meinen Freunden in Kontakt zu bleiben."

Der Sänger, der seit 2012 vorwiegend in Los Angeles lebt, hat noch viele Freunde zu Hause. Er versuche mittlerweile, ganze Wochenenden in seine Heimatstadt in der Nähe von Brüssel zu fahren, um sich über ihren Alltag austauschen zu können. "Aber ich will nicht leugnen, dass es ziemlich schwer für mich ist."