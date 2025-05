Leben retten: Besonders treue Blutspender in Zell und Häg-Ehrsberg geehrt

Der Weg des gespendeten Blutes

Mit ihm konnten die Gäste der Veranstaltung die Reise des gespendeten Blutes verfolgen: Nach der Entnahme von rund 500 Millilitern in Zell wird das Spenderblut klimatisiert und nach Frankfurt gebracht. Dort wird es in flüssige und feste Bestandteile aufgeteilt. Am Ende sind drei Blutprodukte verfügbar: Rote Blutkörperchen, Blutplasma und Blutblättchen. Diese stehen nach 24 Stunden zum Abruf bereit, um die täglich benötigte Menge von 15 000 Blutspenden in Deutschland zu gewährleisten.