Lebensmittel Alles in Butter: Das Erfolgsrezept aus Irland

Tuomey zeigt auf die Weiden hinter seinem Wohnhaus am Rande von Gorey im County Wexford, etwa eine Stunde südlich von Dublin. "Wir haben fast doppelt so viele Rinder wie Menschen in Irland, fast sieben Millionen", sagt er. "Davon sind 1,45 Millionen Milchkühe. Tendenz steigend." Durchschnittlich hat ein Bauer 80 Kühe.

Butter lässt die Grüne Insel fast zur Weißen Insel werden. Seit 3500 Jahren wird hier Butter hergestellt. Der Südwesten ist am erfolgreichsten, weil es selbst in den Sommermonaten in der Provinz Munster relativ kühl bleibt. Der Buttermarkt in Cork war lange der größte der Welt. Heute verkaufen "Creameries" in kleineren Städten ihre Butter noch direkt, den internationalen Markt dominieren aber große Firmen wie Kerrygold und Dairygold.