Lebensmittel Was wird aus dem staatlichen Tierhaltungslogo?

Die Vorschläge

Verbraucherschützer Geilenkirchen forderte, die Ausweitung umzusetzen: "Die Kennzeichnung kann nur dann eine echte Entscheidungshilfe sein, wenn sie auf allen Produkten verpflichtend zu finden ist – egal, um welche Tierart es geht und ob man im Supermarkt, in der Kantine oder im Restaurant einkauft." Aus Sicht des Deutschen Tierschutzbunds braucht es keine Fristverlängerung für eine Markteinführung in der aktuellen Form. Das Gesetz gehöre eingestampft und völlig neu konzipiert, sagte Präsident Thomas Schröder. Es stoße keine Verbesserungen zu mehr Tierschutz an, sondern bilde nur den Status quo ab.

Der Platzhirsch in den Kühltheken

Die Verzögerung bedeutet nicht, dass Kunden keine Informationen haben. In den Supermärkten gibt es seit 2019 eine freiwillige eigene Kennzeichnung der Handelsketten. Das Siegel mit dem Aufdruck "Haltungsform" glich sich an das staatliche Logo an und hat statt einst vier Stufen nun auch fünf Kategorien. Es umfasst Fleisch von Schweinen, Rindern und Geflügel. Verbraucherschützer Geilenkirchen sagte: "Allein mit Transparenz ist es aber nicht getan, es braucht auch ein entsprechendes Angebot. Damit Fleisch aus tierwohlgerechter Haltung überhaupt verfügbar ist, muss die Tierhaltung umgebaut werden."