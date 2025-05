"Seit Jahren baut Nestlé in Deutschland drastisch Arbeitsplätze ab und verlagert die Produktion - etwa in Länder Osteuropas, wo die Löhne viel niedriger sind", klagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Nestlé Deutschland, Andreas Zorn. Aus einstmals 12.400 Beschäftigten in Deutschland im Jahr 2014 seien nunmehr noch 6.500 geworden.

Nach Firmenangaben sollen der Standort in Neuss Mitte 2026 geschlossen und das Werk in Conow (Mecklenburg-Vorpommern) verkauft werden. Nestlé werde auch künftig in Deutschland produzieren, erklärt eine Sprecherin des Unternehmens. Die Entscheidungen zu den beiden Werken seien nicht leichtgefallen.