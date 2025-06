Leblose Frau (43): Haftbefehl gegen Ehemann beantragt

Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Müllheim haben die Staatsanwaltschaft Freiburg und das Polizeipräsidium Freiburg am Montagnachmittag weitere Details bekanntgegeben. Offenbar ging der tödlichen Tragödie ein Familienstreit voraus. Laut gemeinsamer Pressemitteilung sei es am Sonntagmorgen, gegen 8.40 Uhr in einem Anwesen in der Müllheimer Südstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 46-jährigen Mann und seiner Ehefrau gekommen. In diesem Zusammenhang habe nach jetzigem Stand der Ermittlungen der Mann die 43-jährige Frau tödlich mit einem Messer verletzt. Anschließend wollte er offenbar Selbstmord begehen: Laut Pressemitteilung richtete er die mutmaßliche Tatwaffe gegen sich selbst und verletzte sich in suizidaler Absicht schwer.