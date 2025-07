Legendäre Frontfrau Platinblond und niemals müde: Debbie Harry wird 80

Harry, geboren 1945 als Angela Trimble, wurde in den 70er-Jahren das Gesicht der New Yorker Punk- und New-Wave-Szene. Als Mitbegründerin von Blondie prägte sie mit einer Mischung aus Punk, Pop, Reggae und Disco den Sound einer ganzen Generation. Die Band wurde mit Hits wie "Heart of Glass", "Call Me" und "The Tide Is High" weltberühmt und verkaufte über 40 Millionen Alben.

Von der Kellnerin zum Szeneliebling

Ihre Karriere begann Harry in den 1960er Jahren in New York, wo sie unter anderem in der Band Wind in the Willows sang, während sie ihren Lebensunterhalt als Kellnerin verdiente. In der New Yorker Untergrund-Musikszene traf sie auf Chris Stein – 1974 gründeten sie gemeinsam Blondie und wurden auch ein Paar. Die Band wurde durch Auftritte im legendären CBGB im Manhattaner East Village schnell zum Szeneliebling. Der internationale Durchbruch gelang 1978 mit dem Album "Parallel Lines".