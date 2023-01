Musiker "Gitarrengott" Jeff Beck ist tot

Zunächst prägte Beck die unverwechselbaren Riffs der bekanntesten Yardbirds-Hits "Over Under Sideways Down" und "Shapes of Things". 1966 stieß Page als zweiter Leadgitarrist dazu und übernahm, als sich Beck während einer US-Tour mit der Band überwarf. Es war die erste einer Reihe von unberechenbaren Entscheidungen, die dazu führten, dass er trotz musikalischer Brillanz nie zum Megastar aufstieg.

Rod Stewart: "Danke für alles!"

Danach gründete er die Jeff Beck Group mit dem damals noch unbekannten Sänger Rod Stewart und dem späteren Rolling-Stones-Gitarristen Ronnie Wood. Die Band blieb nur kurz zusammen. Mit Stewart und Wood musizierte Beck aber immer wieder. "Jeff Beck war von einem anderen Stern", schrieb Stewart nun bei Twitter. "Er war einer der wenigen Gitarristen, der mir bei Liveauftritten tatsächlich beim Singen zugehört und dann geantwortet hat. Jeff, du warst der Größte, Mann. Danke für alles!"

Später arbeitete Beck in unterschiedlichen Formationen mit Mick Jagger, Roger Waters, Brian May, Paul Rodgers und Stevie Wonder zusammen sowie mit Tina Turner an ihrem "Private Dancer"-Album. Zu Becks bekanntesten und erfolgreichsten Werken gehört sein zweites Soloalbum "Blow By Blow" von 1975. Es enthält mehrere von Stevie Wonder geschriebene Songs, darunter die Gänsehaut-Ballade "Cause We've Ended As Lovers".

Noch im Sommer veröffentlichte Beck gemeinsam mit Hollywood-Star Johnny Depp ein Album und spielte anschließend eine Tournee. Dabei spielte er sich virtuos durch die unterschiedlichsten Musikstile von Heavy Blues über Pop bis Rock, Funk, Trance und natürlich Jazz. Nur eines blieb: Er erfand den Sound immer wieder neu. Zweimal wurde er in die "Rock & Roll Hall of Fame" aufgenommen, 1992 für seine Leistungen mit den Yardbirds und 2009 als Solist. Zudem erhielt er acht Grammys.

Beck habe "einen starken Einfluss auf mich und viele andere" gehabt, twitterte Ex-Genesis-Gitarrist Steve Hackett. "Er ließ die E-Gitarre singen." Rolling-Stones-Frontman Mick Jagger bezeichnete Beck als "einen der großartigsten Gitarristen der Welt". Sänger Paul Young würdigte Beck als "Gitarrist der Gitarristen". Aerosmith-Gitarrist Joe Perry betonte: "Jeff Beck war der Salvador Dali der Gitarre. Ihn spielen zu sehen, war, den ultimativen sechssaitigen Alchemisten zu hören, der Magie in einer eigenen Welt erschafft." Tony Iommi von Black Sabbath lobte Beck als "außergewöhnliche Ikone, genialen Gitarristen". Es werde nie wieder einen Musiker wie ihn geben.