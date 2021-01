Lehre aus der Corona-Pandemie Kramp-Karrenbauer: Zentrale Schaltstelle für Krisen schaffen

"Ich bin der Auffassung, man braucht so etwas wie einen Bundessicherheitsrat auch für solche Situationen. Wir brauchen einen Ort, an dem man die Organisationen und Behörden zusammennehmen kann, an dem gemeinsame Lagebilder erstellt werden, an dem man die Dinge koordinieren kann", sagte die CDU-Chefin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Ich finde, dass Corona bewiesen hat, dass ein Bundessicherheitsrat ein solcher Ort sein könnte."

Zugleich verteidigte sie die Entscheidung für eine europäisch abgestimmt Beschaffung von Impfstoffen. "Die Pandemie macht an diesen Grenzen nicht halt", sagte Kramp-Karrenbauer. Der Kampf gegen Corona sei "immer nur so gut, wie wir es europäisch hinbekommen". Insofern unterscheide sich die Situation in der Europäischen Union von einem Staat wie Israel, der für sich allein die Dinge regele. "Ich halte es für richtig, dass wir bei der Impfung klipp und klar gesagt haben, wir müssen das europäisch gemeinsam hinbekommen", so Kramp-Karrenbauer.