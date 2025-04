Weitefeld - Die Ermittlungen zu der Gewalttat mit drei toten Familienmitgliedern im Westerwald gehen weiter. Im Mittelpunkt steht die Suche nach dem flüchtigen Täter oder den Tätern. Die Untersuchungen der Polizei zu dem Verbrechen in einem Einfamilienhaus in Weitefeld liefen auf Hochtouren, sagte ein Sprecher am frühen Morgen.