Das Projekt trägt nun reife Früchte

Was damals von Geissler auf den Weg gebracht wurde, trägt nun reife Früchte. Er hat in seiner Funktion als Landestrainer für den Nachwuchs-Mehrkampf, die Ausbildung der jungen Athleten auch im Bezirk Oberrhein auf eine neue Stufe gestellt. „Die Struktur der Nachwuchsförderung auf Landesebene und in den Bezirken und Vereinen hat sich in den vergangenen Jahren bewährt und die Zusammenarbeit mit den anderen Disziplinen-Landestrainern könnte nicht besser sein“, betont Christoph Geissler und macht dabei im Gespräch ein zufriedenes Gesicht. Auch im Bezirk geht’s eindrucksvoll voran. „Die Vereine im Bezirk Oberrhein ziehen bis auf wenige Ausnahmen nun an einem Strang. Das Konkurrenzdenken ist dabei völlig in den Hintergrund getreten. Man freut sich gemeinsam über die Erfolg“, so Geissler weiter.