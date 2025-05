Leichtathletik: Bestleistungen purzeln im Grüttpark

Fest in Weiler Hand war der Mehrkampf in der männlichen U20-Altersklasse. Die ersten sechs Plätze belegten ausnahmslos Athleten des ESV Weil. Herausragend war dabei der Auftritt des Siegers. Morris Betting gewann den Wettbewerb mit eindrucksvollen 5953 Punkten und hat sich damit wohl für einen Einzelstart bei den „Deutschen“ qualifiziert. Betting glänzte über 100 Meter in 11,45 Sekunden, 1,78 Meter im Hochsprung, 51,91 Sekunden über 400 Meter, und 39,58 Meter im Diskuswurf. Platz zwei in dieser Altersklasse erreichte Moritz Feldmann mit persönlicher Bestleistung von 5598 Punkten. Stark war vor allem sein Weitsprungergebnis von 5,96 Meter. Dahinter folgten mit Noah Vollmer (5453) und Marvin Flaig (5334) weitere Weiler ESV-Athleten. Mit großer Wahrscheinlichkeit reichen die Leistungen der Weiler, um als Team bei den nationalen Titelkämpfen teilzunehmen.

Betting hatte auch im Fünfkampf mit 3236 Punkten vor Feldmann (3100) die Nase vorne. Es folgten wie im Zehnkampf Vollmer (2912) und Flaig (2898).