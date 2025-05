Leichtathletik: Blockwettkämpfe fordern die Jugend

In der Alterklasse M15 setzte sich Jan Koch von der LG Hohenfels mit einem deutlichen Vorsprung auf Platz eins. Den Grundstein für seine überragenden 2.642 Gesamtpunkte legte er mit 11,61 Sekunden über die 100 Meter im Sprint. Den Blockwettkampf im Lauf entschied Anthony Siragusa (TV Wehr) mit 2.303 Punkten konkurrenzlos für sich. In der Altersklasse M14 sicherte sich Niklas Bäumle (2.346/TV Bad Säckingen) im Wettkampf Sprint/Sprung knapp den Sieg vor Johannes Maier vom LAC Freiburg (2.316). Den Lauf-Wettkampf entschied Nils Arslan vom TV Grenzach mit 1.921 Punkten für sich.

Viele konkurrenzlose Siege in allen Altersklassen

Im Wurf kam Hannes Fleig auf starke 2.464 Punkte, die ihm ohne Konkurrenz den Sieg einbrachten. Ebenfalls konkurrenzlos kam Lisa Bäumle vom TV Wehr mit 2.232 Punkten in ihrer Altersklasse W15 zum Erfolg (Sprint/Sprung). Im Wurf-Wettkampf siegte Sara Waßmer, auch vom TV Wehr, mit 2.218 Punkten. Dichter gestaffelt war das Feld in den Duellen der Altersklasse W14. Hier setzte sich Marie Spielmann (LAC Freiburg) mit überragenden 2.539 Punkten in Sprint und Sprung vor der Konkurrenz durch. Besonders ins Auge stach ihrer Leistung über die 80 Meter-Hürden, welche sie in 12,5 Sekunden absolvierte. Im Lauf-Wettkampf landete Marla Frank (1.997/TV Grenzach) knapp vor Noemi Lang (1.976/TuS Efringen-Kirchen) auf Rang eins. Im Wurf behielt wie in Sprint und Sprung eine Freiburgerin die Oberhand. Hannah Brickmann gewann mit 2.279 Punkten.