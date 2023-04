Leichtathletik Böhler und Haberstroh die Sieger

Die Wetterbedingungen waren nicht die besten: Es herrschten kühle Temperaturen und Nieselregen.

Vorjahressieger belegt den zweiten Platz

Das machte sich allerdings nicht bei den Zeiten bemerkbar. Der Vorjahressieger Daniel Steffi vom Markgräfler Runners Club – er startete in der Altersklasse M35 – hatte sich in diesem Jahr um fast zwei Minuten verbessert. Trotzdem musste er sich auf der Strecke, die durch die Reben, dann am Rhein entlang, durch den Kurpark und am Ende wieder zum Sportplatz führte, Dominik Habertroh vom SV Waldkirch geschlagen geben. Auf den dritten Platz kam Raffael Schaffrick, ebenfalls vom SV Waldkirch. Alle drei Läufer waren in derselben Altersklasse angetreten. Aufhorchen ließ Wyn Kirchhofer vom Skiclub Bad Säckingen. Er startete in der Altersklasse Jugend, Jahrgang 2006, und belegte im mehr als 100 Teilnehmer umfassenden Hauptlauf den 19. Platz mit einer Zeit von 42:50,8 Minuten.