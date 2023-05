Leichtathletik Die Spitze wird stetig breiter

Am Himmelfahrtstag war das Grütt-Stadion Austragungsort für die diesjährigen Regiomeisterschaften der Leichtathleten. Für einen besonderen Glanz sorgte Zehnkämpfer Manuel Eitel. Der amtierende Deutsche Meister ging im Grütt an den Start, um in ein paar Disziplinen noch Tests für das Zehnkämpfer-Meeting in Götzis zu absolvieren.