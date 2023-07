Leichtathletik DLV-Präsident Kessing: Bürger für Olympia überzeugen

"Wenn es die Chance gibt, Olympische Spiele nach Deutschland zu holen, dann wären wir die Letzten, die damit nicht einverstanden wären. Im Gegenteil: Ich finde, man kann nicht immer nur rummeckern, wenn Olympische Spiele an despotische Staaten vergeben werden, ohne selbst zu sagen: Okay, dann machen wir ein alternatives, nachhaltiges Angebot. Wenn ich das nicht mache, habe ich das Recht des Meckerns verwirkt", sagte Kessing in einem Interview der Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Insofern finde ich es gut, dass es hier die neuen Bestrebungen gibt. Die Entfernungen zwischen verschiedenen Städten oder Regionen sind nicht unüberwindbar – dann kann man das auch im Sinne der Nachhaltigkeit aufteilen und auf viele vorhandene Sportstätten zurückgreifen", sagte der SPD-Politiker Kessing. "Das war in München so, genauso könnte man in Duisburg Rudern, in Aachen Reiten, in Kiel Segeln und in Augsburg Wildwasserkanu anbieten. Da gibt es viele Möglichkeiten. Man kann die Transportwege verbessern, und da hätten wir alle was für die Zukunft davon."