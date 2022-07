Leichtathletik DLV zu Doppelpack von WM und EM: "Eine große Chance"

Dass manche Athleten möglicherweise nicht voll fokussiert auf die WM sein könnten, weil die EM vor heimischer Kulisse emotional attraktiver sei, erwartet er nicht. "Wenn du in Form bist und an den Start gehst, machst du dir eigentlich keinen Kopf, was kommt drei Wochen später", sagte Gonschinska. "Fokussieren auf das, was gerade ist. Also achtsam mit dem aktuellen Wettkampftag sein, draufzugehen und an der Regeneration zu arbeiten. Das ist die Empfehlung an das Team."