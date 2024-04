Leichtathletik: Ein Huber ist nicht in Sicht

Im Hürdenlauf keineSpitzenleistungen mehr

In der männlichen Altersklasse U18 waren die 52,93 Sekunden von Valentin Oblupin (TV Bad Säckingen) hervorzuheben. Sein Vereinskamerad Valentin Götte belegte in 52,93 Sekunden Rang zwei.

Einst waren im Jugendbereich die 110 Meter Hürden eine Paradedisziplin des Bezirks Oberrhein. Da wäre allen voran ein Andreas Huber vom TV Wehr zu nennen, der vor mehr als 20 Jahren auf nationaler Ebene dominierte. In der badischen Bestenliste hält Huber immer noch den U18-Rekord. Am 21. Juni 2003 lief Huber die 110 Meter Hürden in 13,64 Sekunden. Ihm am nächsten kam damals Yannick Nodler (TuS Lörrach-Stetten), der 2004 bei den „Deutschen“ in Braunschweig im Zwischenlauf 14,02 Sekunden und im Endlauf 14,08 lief.

An diese Zeiten kommt in dieser Altersklasse aktuell keiner aus dem Bezirk heran. Der Beste auf Bezirksebene ist aktuell Morris Betting vom ESV Weil. Er war am Samstag bei garstigen Bedingungen mit 16,26 Sekunden der Schnellste. Betting ist auch ein guter Werfer. 41,41 Meter war seine Siegerweite im Diskuswurf.