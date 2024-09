Leichtathletik Ein Wahl-Lörracher sagt Adieu

Der Schweizer, der mit der Kugel und dem Diskus in der Leichtathletik auch Rekorde markierte, lebt in Lörrach. Die Wahl für die andere Seite der Grenze fiel ihm leicht, denn seine Frau stammt von hier. „Als es auch um die Kinder ging, war klar, dass wir in Stetten wohnen“, sagt Ott. Seit sieben Jahren lebt er in der Lerchenstadt.

Gregori Ott begann 2001 mit der Leichtathletik und legte 2010 mit seinem Eintritt in die Baselbieter Sportklasse den Grundstein für seine Profikarriere. In den Juniorenkategorien brach er alle Rekorde mit der Kugel und dem Diskus. Im Jahr 2015 verbesserte er den Schweizer Hallenrekord der U23 um mehr als einen halben Meter – dieser wurde zuvor von Werner Günthör gehalten, dem dreifachen Schweizer Weltmeister. Ott galt nach ihm als das größte Schweizer Talent. Im Jahr 2010 nahm Ott erstmals an der prestigeträchtigen Weltklasse Zürich teil, was den Startschuss für seine internationale Laufbahn bedeutete. Später war Ott über fünf Jahre hinweg als Profi unterwegs und nahm an zahlreichen internationalen Wettkämpfen teil. Er bezeichnet diese Zeit als „großes Privileg und eine Lebensschule“, die ihn sowohl sportlich als auch persönlich prägte.