"Wir brauchen uns nichts vormachen. Es ist nicht so, dass wir mit dem Ziel nach Paris reisen können, dass wir dort 15 Medaillen gewinnen. Aber ich denke, dass die Bilanz besser aussehen wird als nach der WM in Budapest", sagte Kaul der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem deutschen Rekord von Zehnkampf-Kollege Leo Neugebauer in den USA rückt Kaul am Montag bei der EM in Rom in den Fokus.

Hohe Bedeutung nicht nur wegen Titelverteidigung

Kaul, der in seinem in diesem Monat erschienen Buch "Die Magie des Zehnkampfs" die Faszination seiner Sportart beschreibt, geht bei der EM in Rom die Titelverteidigung an. "Der Stellenwert der Europameisterschaften ist für mich sehr hoch – nicht nur, weil ich als Titelverteidiger an den Start gehe", sagte der 26-Jährige vom USC Mainz.