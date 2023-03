Leichtathletik Endlich wieder für einen guten Zweck laufen

Der Hauptlauf, Hobbylauf und der Schülerlauf werden auf einem 2,5 Kilometer langen Rundkurs durch den Landschaftspark Grütt ausgetragen, der Bambinilauf auf einer auf 800 Meter verkürzten Runde. Start und Ziel sind im Grüttstadion. Der Hauptlauf ist offiziell vermessen und ist somit bestenlistentauglich.

Neben dem Lörracher Stadtlauf, der in diesem Jahr erneut nicht ausgetragen wird, ist der Grüttlauf die traditionsreichste und größte Laufveranstaltung in Lörrach und zieht auch auswärtige Starter an. „Nach der Absage des Stadtlaufs ist der Grüttlauf die einzige Veranstaltung, die ein gewisses Renommee hat“, so Christoph Geissler, Leichtathletiktrainer beim TuS Lörrach-Stetten. Doch nach vier Jahren Pause ist das Interesse merklich zurückgegangen. Rund 100 Läuferinnen und Läufer haben sich derzeit in den zehn Kategorien angemeldet. In seinen Hochzeiten hatte der Grüttlauf bis zu 250 Teilnehmer. Da die Wetterprognosen günstig stehen, hoffen die Verantwortlichen des Wettbewerbs, dass sich bis zum Start am Sonntag noch mehr Athleten anmelden werden. Online ist das bis Freitag, 24 Uhr, möglich. Spätentschlossene haben noch die Möglichkeit, am Sonntag im Stadion nachzumelden.