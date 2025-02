Mit einer überzeugenden Leistung hat sich Alicia Fischer vom TV Bad Säckingen bei den Deutschen U-20-Hallenmeisterschaften bis ins Finale gekämpft. In einem packenden Halbfinale gelang der talentierten Läuferin auf den letzten 200 Metern der Vorstoß auf Rang drei, der die direkte Qualifikation für den Finallauf bedeutete. Im vergangenen Jahr scheiterte Fischer knapp und wurde am Ende 16. Im Finallauf hielt sie lange mit, schob sich zwischenzeitlich sogar auf Position vier, musste in der letzten Runde aber Federn lassen und verlor den direkten Kontakt zur Spitzengruppe. Nach 2:18,65 Minuten durchquerte sie als Neunte die Ziellinie und verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um gleich sieben Positionen. Ein vielversprechendes Ergebnis, mit welchem Fischer definitiv zufrieden sein dürfte.