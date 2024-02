Leichtathletik: Krause peilt Starts bei Leichtathletik-EM und Olympia an

Gut neun Monate nach der Geburt ihrer Tochter muss sich die Athletin vom Verein Silvesterlauf Trier allerdings erst wieder an internationales Niveau herantasten. Ein erstes großes Ziel sind die Europameisterschaften Anfang Juni in Rom.

"Wenn ich gesund bleibe, wenn alles so läuft, dass ich meine Norm laufen kann, dann würde ich sehr, sehr gerne in Rom an den Start gehen", betonte Krause.