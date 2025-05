Leichtathletik: Kummle Bester mit dem Speer und im Sprint

In der Altersklasse M14 waren die 1,56 Meter des Siegers Gerrit Basse (TV Bad Säckingen) hervorzuheben. Der Beste im Weitsprung hieß Jonas Eckert (TuS Lörrach-Stetten). Seine Weite: 4,85 Meter.

In der weiblichen Konkurrenz überzeugte Anna Fröhle (TV Wehr) in den beiden Sprint-Disziplinen. Sie hatte über 100 Meter in 12,62 Sekunden und über 200 Meter in 26,00 Sekunden die Nase vorne.

In sehr guter Verfassung präsentierte sich in der Altersklasse U20 Maja Lindenmaier (TuS Höllstein) im 100 Meter-Sprint. Sie siegte in 12,44 Sekunden vor Ceren Bayram (TV Wehr/12,62). Doch damit nicht genug: Auch im Weitsprung war sie mit ihrer Weite von 5,72 Meter nicht zu schlagen.