Leichtathletik Landesverband ist der Spielverderber

Einige Leistungsträger aus dem Bezirk waren in Rheinfelden nicht am Start, da der Landesverband entschieden hatte, die Mehrkampfmeisterschaften in der U18 und der U20 an diesem Wochenende abzuhalten. Seit Jahren ist es Usus, dass das Nachtmeeting in Rheinfelden am ersten Freitag der Sommerferien in Baden-Württemberg ausgetragen wird. Dass nun auch in den Ferien Landesmeisterschaften ausgetragen werden, ist ein Novum. Entsprechend enttäuscht war man daher auch beim Veranstalter vom Verhalten des Landesverbandes.

Mit von der Partie in Rheinfelden waren aber Lena Schwartzkopff (ESV Weil), Alexander Knüppel (TV Rheinfelden) und Sebastian Stotz (TuS Lörrach-Stetten). Die drei Athleten bestätigten auch in Rheinfelden, dass ihre gezeigten Leistung im Verlaufe der Saison keine Eintagsfliegen waren.