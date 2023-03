Leichtathletik Mihambo bei EM mit Saisonbestleistung ins Weitsprung-Finale

Die 29-Jährige landete nach einem schwierigen Wettkampf bei 6,87 Metern. Das bedeutete hinter Freiluft-Europameisterin Ivana Vuleta aus Serbien Rang zwei der Qualifikation. Die dreimalige Hallen-Europameisterin sprang 6,98 Meter weit. Die Medaillen im Weitsprung werden in der türkischen Metropole am Sonntagabend vergeben. Mihambo, die in Freiluft-Wettkämpfen alle Titel gewonnen hat, strebt ihr erstes Hallen-Gold an.

"Es war etwas schwierig, weil parallel der Stabhochsprung lief. Ich habe zweimal fast einen Stab oder die Latte ins Gesicht bekommen, weil mein Anlauf genau dort gestartet ist, wo die Latten hingefallen sind. Da fällt einem die Konzentration schwer", sagte Mihambo. "Ich freue mich auf morgen, auch wenn wieder Stabhochsprung parallel läuft. Jetzt kann man mit dieser Situation umgehen."