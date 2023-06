Leichtathletik Mihambo und Lückenkemper siegen - "Nehme gutes Gefühl mit"

"Bis dahin wird wieder alles im Zeitplan sein", sagte die Weitsprung-Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin nach ihrem Sieg beim Internationalen Anhalt-Meeting in Dessau-Roßlau der Deutschen Presse-Agentur. Mit 6,66 Meter im letzten Versuch stellte die 29-Jährige nach längerer Erkältungspause ihre persönliche Jahresbestleistung auf.

Bisher hatte die Athletin von der LG Kurpfalz nach jedem Sieg beim Dessauer Anhalt-Meeting auch einen internationalen Titel geholt, was als gutes Omen für die WM vom 19. bis 27. August gewertet werden kann. "Ich nehme das einfach als gutes Gefühl mit, aber konzentriere mich auf das, was in meiner Hand liegt", sagte Mihambo und ergänzte: "Ich habe schon so viel Tolles erreicht, dass es nicht sein muss. Ich freue mich, wenn es noch einmal passieren würde, aber ich versuche es locker zu sehen." Sie gewann vor Mikaelle Assani (SCL Baden-Baden), die in diesem Jahr schon 6,91 Meter weit gesprungen war.