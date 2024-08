Leichtathletik "Musikalisch" zum Olympia-Gold - "Tränen der Freude"

"Gott, du hast es echt einfach getan"

Vor dem finalen Versuch, bei dem sie die Siegesweite von 20,00 Metern stieß, wandte sich die gläubige Leichtathletin an Gott. "Ich stand im Ring und ich wusste, das wird jetzt passieren. Und habe einfach gesagt: Gott, geh du mit mir in den Ring und gib mir die Kraft und den nötigen Mut", sagte Ogunleye. "Als ich dann gesehen habe, dass die Kugel auf der 20-Meter-Linie gelandet ist, das war einfach ein Moment, in dem ich so schockiert war. Gott, du hast es echt einfach getan."

In schwierigen Zeiten in ihrem Leben fand sie den Weg zu Gott. Ogunleye musste sich nach schweren Verletzungen zurückkämpfen, musste mit Rassismus und Mobbing klarkommen. Ihr Vater stammt aus Nigeria, ihre Mutter ist Deutsche. Sie selbst ist in Deutschland geboren, kommt aus Belheim in der Pfalz. Und sie ist "stolz, ein Mischling zu sein", wie sie nach Platz zwei bei der Hallen-WM in diesem Jahr sagte. EM-Bronze kam im Juni in Rom dazu.

Turnen und Musik helfen

Das ist alles nichts gegen den Olympia-Moment von Paris. Silbermedaillengewinnerin Maddison-Lee Wesche aus Neuseeland und die Drittplatzierte Song Jiayun aus China wirken neben Ogunleye weitaus wuchtiger. Diese verdankt dem Olympiasieg auch der Drehstoßtechnik. "Ich habe früher geturnt und mir dadurch ein gewisses Körpergefühl angeeignet", sagte sie. "Ich bin musikalisch, Rhythmusgefühl habe ich auch. Und ich habe die Größe, Hebel und die Schnellkraft, die man fürs Drehstoßen braucht."