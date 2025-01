Leichtathletik: Nachwuchs überzeugt im Glaspalast

Im Weit- und Hochsprung sowie im Kugelstoßen war Moritz Feldmann vom ESV Weil am Wochenende an den Start gegangen. In seinem letzten Versuch sprang er 5,94 Meter und landete auf Platz sieben. 1,65 Meter im Hochsprung bedeuteten Platz sechs für den Nachwuchsathleten, der im Kugelstoßen mit 12,01 Meter seine persönliche Bestleistung aufstellte.

Maja Linsenmaier (TuS Höllstein) stellte am Sonntagnachmittag ebenfalls ihre persönliche Bestleistung ein und landete mit 27,21 Sekunden auf dem 17. Rang über die 200 Meter.

Sebastian Stotz, der für den TuS Lörrach-Stetten an den Start gegangen war, landete über 800 Meter in den Top 10 und wurde nach 2:07,68 Minuten Zehnter.