Leichtathletik Ohne Mihambo, ohne Ogunleye - eine WM ohne Stellenwert?

Heß will Uralt-Rekord knacken

"Vielleicht kann man das Tableau umdrehen und die Plätze tauschen", sagt Heß in der Hoffnung auf den ganz großen Coup. Der Europameister von 2016 peilt nicht nur Edelmetall an, sondern hat auch einen deutschen Uralt-Rekord im Blick. Ein gewisser Ralf Jaros stellte 1991 die Bestmarke von 17,66 Metern auf, an der selbst der frühere Weltmeister Charles Friedek gescheitert war.

Heß traut sich zu, den Rekord zu brechen. Seine Sprünge - auch der beste Versuch in Apeldoorn - seien noch nicht bei 100 Prozent gewesen. "Da haben wir noch ganz kleine Stellschrauben in den Bereichen, das sind minimale Sachen, die da fehlen." In Nanjing will er versuchen, das besser zu machen. Und fügt lachend hinzu: "Und dann können wir uns eventuell über einen deutschen Rekord freuen."