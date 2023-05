Leichtathletik Olympiasiegerin Mihambo peilt WM-Hattrick an

Nachdem Deutschlands Leichtathletik-Star bei den Hallen-Europameisterschaften als Vierte ungewöhnlicherweise einmal nicht auf dem Podest gestanden hatte, soll sich das beim Saisonhöhepunkt im Sommer wieder ändern. "Ich möchte durchstarten, nachdem mich die Hallensaison mit Lust auf mehr zurückgelassen hat", sagte Mihambo vor ihrem Weitsprung-Saisonstart am Freitag beim Diamond-League-Meeting in Florenz.

Der Weg zum internationalen Wettkampf in der Toskana lief bei der 29 Jahre alten Mihambo allerdings nicht nach Plan. Nach dem Trainingslager in Belek stoppte ein Infekt Deutschlands Leichtathletik-Star. "Es sind fast zwei Wochen Training ausgefallen. Das lässt sich wieder aufholen, aber eben nicht in ein, zwei Wochen", sagte Trainer Ulli Knapp, der auch auf einen EM-Effekt setzt. "Für mich hat die Hallensaison fast ein bisschen heilende und motivierende Wirkung, um noch härter, konzentrierter und intensiver zu arbeiten."