Leichtathletik Olympiasiegerin Mihambo sagt WM-Start ab: "Sehr traurig"

"Ich bin sehr traurig, dass die Saison nicht wie geplant stattfinden und ich bei der WM in Budapest nicht an den Start gehen kann", ließ die 29-Jährige von der LG Kurpfalz mitteilen. "Ich bin, wie man bei den deutschen Meisterschaften gesehen hat, in absoluter Top-Form in Richtung WM gewesen. Das hätte ich gerne in Budapest gezeigt." Jetzt müsse sie Geduld haben, "um dann nächstes Jahr bei den Europameisterschaften in Rom und den Olympischen Spielen in Paris wieder alles geben zu können. Darauf liegt mein Fokus."

WM im August in Budapest

Bei der WM vom 19. bis 27. August in der ungarischen Hauptstadt wollte Mihambo ihren Titel erfolgreich verteidigen und zum dritten Mal Weltmeisterin werden. Bei den nationalen Titelkämpfen vor anderthalb Wochen in Kassel hatte sie zum sechsten Mal nacheinander mit 6,93 Metern den deutschen Meister-Titel gewonnen. Sie musste den Wettkampf aber abbrechen. Später stellte sich heraus, dass sie sich im linken Oberschenkel einen Muskelfaserriss zugezogen hat.