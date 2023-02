Leichtathletik Titel für Klosterhalfen - Lückenkemper siegt im Sprint

Irritationen gab es um die erst angezeigte Siegerzeit von 7,05 Sekunden. "Die Zeit so hochzuwerten, halte ich für fragwürdig", sagte Lückenkemper nach der deutlichen Korrektur irritiert. "Ich hätte so eine Zeit nicht ausgeschlossen." Zweite wurde Lisa Mayer aus Wetzlar (7,21) vor Alexandra Burghardt (Burghausen/7,22). Mit den beiden hatte Lückenkemper Staffel-Gold bei der EM 2022 in München gewonnen.

5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen holte den Titel über 3000 Meter. Die Leverkusenerin siegte an ihrem 26. Geburtstag in 8:34,89 Minuten. Nur sie selbst war bei ihrem deutschen Rekord in 8:32,47 Sekunden schneller. Damit unterbot sie zugleich die Norm für die Hallen-EM Anfang März in Istanbul.